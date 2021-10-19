В Петербурге пройдет Международная неделя консерваторий

22 октября в Петербурге начнется ХХI фестиваль "Международная неделя консерваторий".

Концерты пройдут в Большом и Малом залах Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича, в Концертном зале Академической Капеллы, в Концертном зале Мариинского театра, на Новой сцене Александринского театра, в Концертном зале Яани Кирик и на других концертных площадках города.

Накануне официального открытия фестиваля, 22 октября в Концертном зале Академической капеллы состоится большой хоровой концерт.

23 октября в 19.00 в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт-открытие XXI фестиваля "Международная неделя консерваторий", а также торжественная церемония вручения диплома и мантии Почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории знаменитому музыканту Давиду Голощекину. В программе участвуют пять хоров российских высших школ музыки и сам маэстро Голощекин со своим Ансамблем джазовой музыки. В рамках концерта прозвучит мировая премьера сочинения Сергея Екимова "И снова жить начну" для виолончели и смешанного хора. Солист - ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев.

24 октября в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской с сольной классической программой и органными импровизациями выступит Себастьян Кюлер-Блессинг, профессор Высшей школы музыки имени Роберта Шумана (Дюссельдорф, Германия).

25 октября в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт "Камерные серии" с участием музыкантов из России, Германии и США. В нем прозвучат вокальные и инструментальные композиции, а также сочинения для ансамбля ударных инструментов.

26 октября в Концертном зале Яани Кирик будет представлена разнообразная программа из сочинений композиторов-юбиляров 2021 года. В числе исполнителей - Оркестр духовых инструментов Санкт-Петербургской консерватории.

27 октября на сцене Малого зала Санкт-Петербургской филармонии выступят представители высших школ музыки Италии, Швейцарии и США. Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под руководством Аркадия Штейнлухта и кларнетист Юлиан Милкис (Россия - США) представят европейскую премьеру сочинения Гии Канчели "Ninna, Nanna per Anna" и мировую премьеру Альтовой сонаты Дмитрия Шостаковича в переложении для кларнета и камерного оркестра.

28 октября на Новой сцене Александринского театра состоится программа "Ethno - Classic -XXI". В исполнении ансамблей различных составов прозвучат сочинения, написанные в наше время специально для народных инструментов.

29 октября в Филармонии джазовой музыки прозвучит программа Jazz - Classic -XXI. Молодых музыкантов из Польши представит мэтр джазового искусства Давид Голощекин.

30 октября в Концертном зале Мариинского театра состоится официальное закрытие концертной программы Фестиваля. Санкт-Петербургская консерватория и Академия музыки имени Ференца Листа (Будапешт, Венгрия) представят программу Ференца Листа и Белы Бартока.

Финальным аккордом, уже после закрытия фестиваля, 31 октября станет концерт на новой для мероприятия площадке - Wawelberg Hall. Молодые музыканты из Польши, представляющие Академию музыки имени Кароля Шимановского в Катовице, познакомят публику с барочной музыкой своей страны, мало известной русской аудитории.

Справка "РГ"

Фестиваль "Международная неделя консерваторий" учрежден Санкт-Петербургской консерваторией в 2001 году. За 20 лет работы он представил более 320 высших школ музыки стран пяти континентов. На нынешний форум приглашены представители России, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Польши, Венгрии и США.