В Петербурге задержали подозреваемых в гибели киберспортсмена

Сотрудники уголовного розыска Тосненского района Ленинградской области задержали предполагаемых виновников гибели 23-летнего киберспортсмена Алексея Малышева. Это трое местных жителей в возрасте 30-33 лет.

Напомним, молодой человек был обнаружен в ночь на 17 октября 2021 года в Никольском с серьезными травмами. По дороге в больницу он скончался. По данным следствия, Алексей был жестоко избит. Возбужденно уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в тот день около четырех часов утра Алексей вышел из квартиры своих друзей в Никольском. На улице он встретил трех нетрезвых незнакомцев, заговорил с ними, а затем сел в машину "Газель", принадлежащую одному из них. В салоне автомобиля новые знакомые набросились на молодого человека и стали его жестоко избивать. Потом отвезли на старое Никольское кладбище, где бросили Алексея и уехали. Однако спустя некоторое время вернулись, погрузили истекавшего кровью потерпевшего в багажник, привезли к заброшенным гаражам недалеко от больницы и оставили там. А сами отогнали машину в гараж и разошлись по домам.

Сейчас трое предполагаемых виновников гибели киберспортсмена задержаны и переданы следователям Следственного комитета для проведения процессуальных действий.