Роспотребнадзор объявил в Севастополе обязательную вакцинацию

Роспотребнадзор обязал провести в Севастополе вакцинацию работников практически всех отраслей, в которых происходит контакт с людьми. Первый компонент прививки от ковида 80 процентов коллектива должны получить до 20 ноября, а второй - до 25 декабря, сказано в постановлении врио главного санитарного врача по РК и Севастополю Дмитрия Крутикова.

Обязательную вакцинацию должны пройти работники торговли и общепита, в том числе курьеры, гостиничного бизнеса, общественного транспорта и такси, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, прачечных, химчисток.

Привиться обязаны чиновники всех уровней, сотрудники надзорных органов, работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, в том числе театров, кинотеатров, концертных залов. Требование также распространяется на сотрудников почты, банков, МФЦ.

За исполнение отвечают руководители организаций, учреждений и индивидуальные предприниматели. Они должны до 5 ноября предоставить в медицинские организации Севастополя списки сотрудников, которые будут проходить вакцинацию. Требование не распространяется на тех, у кого есть противопоказания и официально оформленный медицинский отвод.

В постановлении отмечается, что в последнее время в Севастополе растет число заболевших COVID-19 среди медперсонала, работников образования, торговли, общественного питания и других отраслей. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за месяц вырос в 2,4 раза, в группе 50-64 года - в 2,1 раза.

На прошлой неделе губернатор Севастополя своим указом обязал вакцинировать 80 процентов сотрудников гостиниц, пассажирского транспорта, АЗС, общепита, предприятий туризма и торговли. Если требование не выполнено, персонал должен проходить тесты на COVID-19 раз в неделю.