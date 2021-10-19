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19.10.2021 20:27
Рубрика: Общество

В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области из-за ухудшения эпидситуации с COVID-19 вводится ряд ограничений. С 20 октября карантин и ПЦР-тесты станут обязательными для всех прибывающих в регион, а QR-коды о вакцинации необходимо будет предъявлять в учреждениях культуры и спорта.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Граждане, уехавшие из Ростовской области 20 октября и отсутствующие более 72 часов, по возвращении обязаны пройти ПЦР-тестирование и обеспечить режим самоизоляции до получения результата", - говорится в сообщении правительства региона.

Исключение делается только для граждан имеющих сертификаты о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательные результаты ПЦР-теста. Освобождаются от карантина также транзитные пассажиры. Однако с 30 октября медицинские документы будут обязательны при входе и заселении в гостиницу.

QR-коды потребуется предъявлять не только в заведениях общепита, но и при посещении кинотеатров, театров, музеев, санаториев, аквапарков, цирков, бассейнов и спа-салонов. Обязательный масочный режим вводится для сотрудников и студентов колледжей. Из-за большой загруженности коечного фонда в 27 муниципалитетах приостанавливается проведение плановой госпитализации.

По данным на 19 октября, число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 587 человек, за сутки выздоровели 208 граждан. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 7358 жителей региона. Для борьбы с инфекцией на Дону развернуто 34 моногоспиталя на 5079 мест.

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