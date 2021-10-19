Постановление правительства Ростовской области от 19 октября 2021 года № 870 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 11.10.2021 № 1-26961 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 октября 2021 г., за исключением абзаца четвертого пункта 4 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу с 30 октября 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 19.10.2021 № 870





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544, от 03.08.2021 № 622, от 04.08.2021 № 624, от 06.08.2021 № 627, от 25.08.2021 № 656, от 03.09.2021 № 707, от 01.10.2021 № 795)

1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Обязать граждан, убывших 20 октября 2021 г. и позднее с территории Ростовской области и отсутствующих более 72 часов на территории Ростовской области, пройти не позднее дня, следующего за днем прибытия на территорию Ростовской области, лабораторное исследование материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и обеспечить самоизоляцию (не покидать жилое помещение, а в жилом помещении обеспечить нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) до дня получения медицинского документа, предусмотренного пунктом 3 приложения № 5 к настоящему постановлению. Самоизоляция обеспечивается:

по месту жительства (пребывания) - для граждан, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Ростовской области;

по месту фактического пребывания либо в обсерваторе (при отсутствии возможности самоизоляции по месту фактического пребывания) - для граждан, не зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) в Ростовской области.

Положения абзацев первого - третьего настоящего пункта не распространяются на граждан:

осуществляющих транзитный проезд по территории Ростовской области;

прибывших в Ростовскую область из другого субъекта Российской Федерации в связи со служебной командировкой либо осуществлением деятельности, связанной с передвижением (осуществление работы в пути или работы, имеющей разъездной характер);

при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

2. В пункте 4:

2.1. Подпункт 4.1 изложить в редакции:

"4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19, диспансеризации и профилактических осмотров детей, проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.".

2.2. Подпункт 4.8 изложить в редакции:

"4.8. Деятельность, связанную с эксплуатацией детских игровых площадок, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) (в том числе в торговых объектах, включая торговые центры).".

3. Абзац третий пункта 47 изложить в редакции:

"допуск посетителей в оборудованные для обслуживания посетителей помещения и территории вне помещений при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

4. Дополнить пунктами 416 - 418 следующего содержания:

"416. Организациям обеспечить допуск лиц в возрасте 18 лет и старше при наличии у указанных лиц одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению:

в организации, оказывающие услуги кинотеатров, театров, музеев, домов культуры, санаториев, соляриев, СПА-салонов и массажных салонов, бассейнов, аквапарков, цирков;

в организации, оказывающие услуги гостиниц;

на выступления музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей.

417. Образовательным организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечить ношение лицевых масок, респираторов обучающимися и работниками при их нахождении в указанных организациях.

418. Приостановить на территории муниципальных образований: "Город Азов", "Город Волгодонск", "Город Гуково", "Город Донецк", "Город Зверево", "Город Новочеркасск", "Город Новошахтинск", "Город Таганрог", "Город Шахты", "Азовский район", "Аксайский район", "Багаевский район", "Белокалитвинский район", "Кашарский район", "Константиновский район", "Красносулинский район", "Мартыновский район", "Миллеровский район", "Морозовский район", "Неклиновский район", "Октябрьский район", "Орловский район", "Пролетарский район", "Сальский район", "Семикаракорский район", "Тацинский район", "Усть-Донецкий район" - проведение в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой госпитализации пациентов в медицинских организациях стационарного типа, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, госпитализации детей, оказания специализированной медицинской помощи по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, ВИЧ-инфекция, а также проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.".

5. Приложение № 5 дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание. Наличие медицинских документов в электронном виде, предусмотренных настоящим Перечнем, может подтверждаться QR-кодом, сформированным с использованием государственных информационных ресурсов.".







