В Сочи пострадавшим от оползня начали выплачивать компенсации

В Сочи ведутся выплаты жителям села Сергей-Поле, пострадавшим от стихии, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Средства перечислили на счета получателей, - говорится в сообщении. - По 10 тысяч рублей выплачивают всем гражданам, признанным пострадавшими от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тысяч, за полную утрату - 100 тысяч рублей".

Выплаты получают зарегистрированные и постоянно проживавшие в пострадавших от стихии домах. Финансовую помощь выплачивают из резервного фонда администрации Сочи на основании введенного режима ЧС муниципального характера. Что касается выплат за полную утрату имущества, работа в индивидуальном порядке со всеми пострадавшими продолжается.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи оползень разрушил 22 жилых дома в элитном коттеджном поселке. К счастью. обошлось без жертв. Власти эвакуировали более 70 местных жителей. Сейчас территория оползня оцеплена, доступ туда запрещен в целях безопасности.