Названа причина вспышки птичьего гриппа на тюменской птицефабрике

Если на прошлой неделе в окрестностях Тюмени пахло гарью от тлеющих в Тюменском районе и Свердловской области торфяников, то с начала нынешней горожане стали жаловаться на запах иного рода - как будто палят птицу. В Роспотребнадзоре заверяют, что превышения вредных веществ нет, но раздражения горожан это не умаляет.

Все верно, за периметром поселка Боровский, где располагается птицефабрика, который день спешно сжигают куриц и уничтожают куриные яйца. Причем не только доставленные с предприятия, но и изъятые у частников - с 16 октября в населенном пункте действует режим ЧС в связи с птичьим гриппом. Жесткие условия коснулись и соседнего поселка Андреевский. А началось все несколькими днями ранее, когда в фабричном цехе № 3 обнаружили очаг заболевания и ввели карантин.

Высокопатогенный грипп птиц - явление для Западной Сибири в принципе привычное: как осень, так новые вспышки то в одном, то в другом муниципалитете. Его переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы, но вот особо страдают домашние, подхватившие "заразу" на свободном выгуле. Исход борьбы с болезнью один - ликвидация поголовья. Хозяева личных подворий, кажется, привыкли: за уничтоженных куриц, уток, даже павлинов им положена компенсация (получил деньги - через четыре месяца завел новых). Но когда беда приходит на крупнейшую в регионе фабрику, история получает совсем другие масштабы. Причем с "Боровской" не все так просто - в Россельхознадзоре полагают, что в ЧП виновата она сама. Служба систематически выявляла на предприятии нарушения ветеринарного законодательства, подтверждающие низкий уровень его биологической защиты, что в свою очередь говорит о неэффективной работе областного управления ветеринарии.

- Мы не раз информировали власти о складывающейся на птицефабрике потенциально опасной ситуации. Результаты проверок предприятия территориальное управление Службы направляло и в Тюменскую облдуму. Например, в письме от 14 сентября подчеркивалось, что нарушения могут стать причиной заноса гриппа птиц на птицеводческие предприятия Тюменской области, - отметил руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре Сергей Палевич. - Кстати, организация неоднократно привлекалась к административной ответственности, а общая сумма штрафов за два последних года превысила два миллиона рублей.

Ситуация с птицефабрикой вообще уникальная: на ее территории находится СНТ и спортивный конный комплекс, дорожные потоки не разведены - по ним возят и корма, и трупы птиц, по ним же ездит сторонний транспорт. А уж сколько нарушений в связи с отравлением почвы птичьим пометом вблизи поселка выявлялось ранее. Вспышка гриппа и уничтожение поголовья (по предварительным данным - 4,5 миллиона особей) станет, видимо, последней каплей. И, смеем надеяться, уроком.

Сейчас в карантинной зоне на "Боровской" находится 200 человек, занятых ликвидацией. По заявлению гендиректора птицефабрики Евгения Несвата, вопросы социально-бытового обеспечения сотрудников - на круглосуточном контроле: люди провакцинированы, их кормят три раза в день, у них есть кровати, раскладушки, постельное белье. На помощь тюменцам прибыли 50 специалистов Уральского учебного спасательного центра МЧС России и шесть единиц техники, среди которой - два мобильных комплекса спецобработки, высокомодульный мобильный комплекс санобработки и автомобиль радиационно-химической разведки. После вывоза птицы помещения продезинфицируют три раза, затем проведут сбор анализов. Решение о снятии или продлении карантина выдадут по итогам смывов. За ситуацией следят местное правительство и Министерство сельского хозяйства РФ.

После того, как фабрика выйдет из карантина, ее руководство привлекут к административной ответственности. Максимум, что грозит предприятию по статье 10.6 КоАП РФ, - приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дальше начнется пора восстановления. Сколько потребуется времени, пока неясно. Около пяти лет назад в подобной ситуации оказалась фабрика в Курганской области, тоже "Боровская". Ничего, пришла в себя и работает вполне успешно. Кстати, в региональном департаменте АПК успокаивают население: цены на курицу и яйцо не поднимутся, продукции хватит всем, ведь в округе есть и другие птицефабрики.