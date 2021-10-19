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19.10.2021 15:04
Рубрика: Общество

Во всех регионах УрФО ввели обязательную вакцинацию

На Урале создают зоны, свободные от вируса
Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 240(8591)
Вслед за ростом заболеваемости коронавирусом на Урале ужесточают ограничительные меры. Обязательную вакцинацию ввели во всех регионах УрФО.
QR-код можно показывать как в электронном, так и в бумажном виде. Фото: Елена Елисеева QR-код можно показывать как в электронном, так и в бумажном виде. Фото: Елена Елисеева
QR-код можно показывать как в электронном, так и в бумажном виде. Фото: Елена Елисеева

Поставить полный курс прививок до начала зимы обязаны сотрудники учреждений и предприятий, чья работа связана с массовыми контактами. В их числе госслужащие, работники сферы образования, здравоохранения, транспорта, культуры, общепита.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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На Среднем Урале, где ежедневно фиксируют наибольшее число заболевших, даже планировали сократить срок действия полученного через портал госуслуг сертификата о вакцинации. В указе губернатора Евгения Куйвашева было сказано, что документ теперь действителен в течение шести месяцев после введения второго компонента вакцины. То есть люди, привившиеся до апреля 2021-го, обязаны снова ставить прививку.

Решение властей вызвало, мягко говоря, недоумение у уральцев, которые "укололись" еще зимой, в первых рядах, когда открыли массовую вакцинацию "Спутником V". "Как так, в Турцию с этим документом въезжать можно, а в родном Екатеринбурге сходить в театр - нет?" - спрашивают екатеринбуржцы.

Корреспонденты "РГ" нашли законодательное обоснование такой корректировки. Оказалось, в 20-х числах августа Минздрав РФ выпустил рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, где сказано: "В случае ухудшения эпидситуации срок действия QR-кода и сертификата о вакцинации может быть ограничен до шести месяцев". Но, как выяснилось, технически "обнулить" досрочно сертификат, выдаваемый на портале госуслуг, с указанным сроком невозможно. Как "расшифровал" указ на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев, изменять срок действия документа для всех жителей региона не будут. Но "для областных чиновников вводим обязательный полугодовой срок со дня вакцинации".

Кроме того, на Урале решили создать свободные от коронавируса зоны. В Челябинской области - с минувшего понедельника и исключительно в местах массовых мероприятий, где собирается более ста человек. Наравне с сертификатом действуют и результаты ПЦР-теста. На Среднем Урале ограничения жестче. Строго по QR-кодам будут пускать в музеи, библиотеки, на концерты, в театры, фитнес-залы.

Фото: iStock
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В "чистые" зоны с 25 октября превращаются все учреждения муниципальной и государственной власти. Даже чиновники в свои кабинеты смогут попасть только с сертификатом о вакцинации: при входе в здание установят специальные считывающие код устройства. А для посетителей, у кого нет QR-кода, должны оборудовать отдельный вход и помещение с дополнительной санитарной обработкой.

QR-код можно предъявлять как в электронном виде, к примеру, на экране телефона, так и в бумажном. И не забывать носить с собой паспорт для доказательства, что документ подлинный. Как показала практика, введение чистых зон в Москве породило толпу мошенников, предлагающих купить липовые справки. Юристы предупреждают: за использование поддельных QR-кодов предусмотрена ответственность по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Вопрос - ответ

Кто будет проверять QR-коды?

Собственники и администрации объектов, зданий и сооружений должны обеспечить контроль на входе. Это может быть установка специальных считывателей или использование обычного смартфона - все они распознают QR-коды.

Почему не имеет силы тест на антитела?

Существующие тест-системы не дают ответов о длительности защиты, степени устойчивости иммунной системы человека к вирусу и так далее. Поэтому справка о наличии антител не включена в перечень документов, свидетельствующих о защите.

У меня медотвод от прививки. Смогу ли я зайти в зону, свободную от коронавируса?

На площадках, свободных от коронавируса, могут находиться только люди с антителами - после прививки или перенесенной болезни. Если вы работаете во free zone, работодателю следует отправить вас на дистант.

Есть прививка, но нет доступа к порталу госуслуг и информации в смартфоне с QR-кодом. Меня не пустят в "чистую" зону?

Можно показать документ в распечатанном виде. Если QR-код получить по какой-то причине невозможно, его заменит справка от врача с печатью лечебного учреждения о прививке или о том, что вы переболели, но не раньше чем полгода назад. При этом при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

На заметку

Указы об обязательной вакцинации в регионах УрФО опубликованы на сайте rospotrebnadzor.ru.

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