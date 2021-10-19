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19.10.2021 16:12
Рубрика: Общество

Ученые оценили, смогут ли возрожденные мамонты жить в современном мире

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Ученые с помощью генной инженерии мечтают предотвратить исчезновение видов и возродить мамонтов. Не утихают споры о том, нужно ли это, и насколько комфортно этим животным будет жить в сегодняшней среде.

Как рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев во время прямого эфира на странице института в соцсети "ВКонтакте", изучение мамонтов сейчас делится на такие экзотические проекты и всевозможные исследования ученых, направленные на установление причины вымирания гигантов.

Фото: iStock
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- Мамонт жил несколько сотен тысяч лет и как биологический вид имел широкую приспособленность к разным условиям жизни. Он выживал в периоды потепления и похолодания. Мы сейчас живем в потеплении, и нет никаких ограничений, указывающих на то, что мамонт не смог существовать в таких условиях. Кроме того, растения, которыми они питались, есть и сейчас, поэтому создавать специальную подкормку для них не придется, - сказал ученый.

Вероятно, таким животным для обитания нужно будет подбирать определенные экосистемы, которые им наиболее близки - например, лесостепи. Возможно, мамонтам подойдут определенные участки в холодных степях Якутии.

- Мамонты в прошлом имели огромный ареал обитания. Заселяли всю северную Евразию, часть Северной Америки. Это подчеркивает широту его адаптивных возможностей, - напомнил Косинцев.

По техническим причинам возрождение мамонта сложно осуществить. Стоимость такого проекта огромна, а вероятность получения результата очень низкая. Кроме того, ДНК сильно деградировала: она представляет собой фрагменты цепочки, к тому же со временем она изменилась. Поэтому восстановление требует дополнительных исследований и вложений.

Фото: iStock
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По мнению ученого УрО РАН, более важен и интересен для науки поиск ответа на вопрос о вымирании мамонтовой фауны. Это произошло естественным образом, и по научным меркам относительно недавно. К собранным материалам можно применить современные методики изучения и все же добраться до истины. Сейчас процесс вымирания отдельных видов прогрессирует, хотя его нельзя считать повсеместным. Из-за человеческой деятельности в биосфере может произойти такое уменьшение количества видов, что она может изменить структуру. Человек как один из видов может тоже теоретически исчезнуть.

- Если мы сможем понять, почему вымер один вид, получится установить факторы вымирания в целом, предсказывать этот процесс и противостоять ему. Так мы сможем поддержать устойчивость биосферы, - подытожил Павел Косинцев.

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