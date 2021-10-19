В Челябинске задержан подозреваемый в отравлении медведей в зоопарке

В Челябинске задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в умышленном отравлении медведей в городском зоопарке. С задержанным проводятся следственные действия.

- Установлен и задержан челябинец 1989 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска. - Мотивы его поступка выясняются. На время следствия подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Любимцы челябинцев - бурые медведи Степан и Маша - были отравлены 23 сентября. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник пронес к их вольеру фарш с мышьяком. По крайней мере, по заключению эксперта, гибель животных наступила от отравления именно этим ядом.

Как уже сообщала "РГ", 15 октября в полиции Центрального района Челябинска возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, предусматривающей наказание от крупного штрафа и до пяти лет лишения свободы. Ранее была озвучена версия о том, что отравитель - бывший работник зоопарка, который мог таким диким способом отомстить учреждению за свое увольнение. Однако в полиции эту версию не подтверждают, обещая рассказать о подробностях преступления позже.