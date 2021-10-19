В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию

С 18 октября в Тюменском регионе вводится обязательная вакцинация от COVID-19. Но в зону внимания попадают не все категории.

Как говорится в постановлении областного Роспотребнадзора, опубликованного 19 октября, поставить прививку, если нет противопоказаний, обязаны граждане от 18 лет, занятые в сферах образования, здравоохранения, спорте, социальной защите, обслуживании. Кроме того, вакцинироваться должны государственные и муниципальные служащие, работники многофункциональных центров и клининговых компаний, вахтовики и даже призывники.

Столько жесткое решение главный санитарный врач региона Галина Шарухо приняла после того, как с 11 по 17 октября заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в субъекте РФ выросла на 10 процентов. Чаще всего, замечает Шарухо, болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет.

Кстати, на сегодняшний день в Тюменской области от коронавируса привиты 633 тысячи человек, из низ полный курс вакцинации прошли более 591 тысячи.