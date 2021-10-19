Постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18 октября 2021 года № 8 "О проведении профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области"

Я, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Г.В. Шарухо, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), расцениваю ее как неблагополучную.

В настоящее время на территории Тюменской области сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 37-й недели вновь регистрируется рост заболеваемости.

За последнюю 41 неделю (с 11.10. по 17.10.2021 г) показатель заболеваемости на 10% выше предыдущей недели. Значение коэффициента распространения инфекции Rt - 1,06.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 64 лет. Самый высокий удельный вес заболевших от количества зарегистрированных случаев COVID-19 в возрастной группе 30-49 лет - 32,2%, в данной возрастной группе показатель заболеваемости составляет 133,3 на 100 тысяч населения; на 2-ом месте - 50-64 года - удельный вес 21,5%, показатель заболеваемости 150,8 на 100 тысяч населения.

В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане - 30,8%.

Отмечается рост заболевших лиц, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом - 23%.

По результатам санитарно-эпидемиологических расследований установлено, что в 26% источником инфицирования является контакт по месту работы.

В профессиональной структуре среди работающих граждан рост заболевших от количества зарегистрированных случаев COVID-19 за последнюю неделю отмечается среди работников транспорта (на 136%), торговли непродовольственными товарами (на 66%), сферы услуг (на 11%).

Работники сферы услуг, учреждений образования, здравоохранения подвержены высокому риску заболевания новой коронавирусной инфекцией в силу особенностей профессиональной деятельности, связанной с общением с большим числом людей. Не имея специфической защиты от коронавирусной инфекции, в случае заболевания, они могут явиться источниками инфекции для лиц, пользующихся услугами данного учреждения, для обучающихся лиц.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.07.2012 № 710, от 31.01.2020 № 66), ст.1, ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", постановляю:

1. Обеспечить с 18.10.2021 г. проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, гражданам, работающим на основании трудового договора, служебного контракта, гражданско-правового договора в организациях (учреждениях) независимо от форм собственности, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:

1.1. В сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и социального обслуживания, деятельности по отдыху и оздоровлению детей, в том числе частной формы собственности;

1.2. В сфере обслуживания (на объектах торговли, клиентских подразделений финансовых организаций, объекты общественного питания; транспорта общего пользования, такси; транспортных узлов (аэропорты, автовокзалы и автостанции), в организациях, оказывающих услуги почтовой связи, гостиничные услуги и общежития, бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток, салонов красоты и иные подобные услуги; в театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных сооружениях, фитнесс-центрах);

1.3. Лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления;

1.4. Работникам клининговых компаний;

1.5. Работникам многофункциональных центров;

1.6. Лицам, работающим вахтовым методом;

1.7. Лицам, подлежащим призыву на военную службу.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих медицинские противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными Методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19";

3. Правительству Тюменской области рекомендовать:

3.1. Принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

3.2. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

3.3. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4. Департаменту здравоохранения Тюменской области, медицинским организациям Тюменской области:

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

4.2. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4.3. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

4.4. Представить сводный план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления в разрезе муниципальных образований и контингентов в адрес Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в срок до 22.10.2021 г.;

5. Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области, Департаменту образования и науки Тюменской области, Департаменту социального развития Тюменской области, Главному управлению строительства Тюменской области, Департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департаменту культуры Тюменской области организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с максимальным охватом категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанных в пункте 1 настоящего Постановления.

6. Главам муниципальных образований Тюменской области:

6.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

6.2. Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

6.3. Организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:

7.1. Организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

7.2. Организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 12.11.2021; вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции - в срок до 03.12.2021 - с охватом в соответствии с планом не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

7.3. Обеспечить отстранение от работы с 12.11.2021г. лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 03.12.2021 г. - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п.2 настоящего Постановления. Лиц, имеющих медицинские противопоказания перевести на дистанционный режим работы;

7.4. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников;

7.5. Усилить информационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

8. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В.Шарухо







