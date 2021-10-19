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19.10.2021 15:02
Рубрика: Российский автопром

"Рыбный" запах в салоне. Эксперты Autobild протестировали Lada Niva Travel

Текст: Константин Руссов

Сообщество Lada Niva Documentary продолжает пристально следить за упоминаниями российских внедорожников в иностранной прессе. На этот раз журналисты старейшего немецкого издания Autobild рассказали о своих впечатлениях о поездке на Niva Travel.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Подержанная Lada Granta сравнялась по цене с Ford Focus

Сначала эксперты прошлись по внешности автомобиля, зачем-то сравнив Niva Travel с трёхдверной классической "Нивой" и её пятидверным вариантом. Да, разумеется, был отмечен тот факт, что Niva Travel спереди похожа на один очень популярный в России японский кроссовер.

В салоне журналистов встретил "рыбный" запах, который напоминает лакрицу. Среди преимуществ Niva Travel перед "Легендой" немцы назвали удобное расположение электрических стеклоподъёмников и подрулевые рычаги, отметив, что при всё при этом технически базис автомобиля чувствуется сразу, как только садишься в кресло.

Позабавили коллег звуки закрывания дверей и сигнала, которую они сравнили с мелодией, скачанной со старого телефона Nokia. "Печка" удостоилась похвалы: эффект обогрева сравнили с жаром из открытой доменной печи.

Niva Travel напоминает по звуку реактивный самолёт, готовящийся ко взлёту, теперь не на 80 км/ч, а на 110 км/ч, отмечается в статье Autobild. Блокировки по-прежнему включаются сложно, и Lada не думает за водителя: дифференциал не блокируется автоматически, как у "японцев", поясняют журналисты, добавляя, что на бездорожье этот крепкий "русский" необычайно талантлив.

#Lada