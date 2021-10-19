Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисные сборы. Они будут оплачиваться пользователями, сообщает газета "Коммерсантъ".

Так, сервисные сборы уже появились у "Ситимобила". В начале октября о введении сборов объявила "Яндекс.Еда", а в мае - Delivery Club. Как отмечают в компаниях, сервисный сбор необходим для того, чтобы поддерживать качество услуг на должном уровне, а также инвестировать в развитие продукта.

В "Ситимобил" подчеркнули, что сбор никак не отразится на доходах водителей. Там добавили, что аналогичный сбор уже есть как у зарубежных, так и у российских сервисов такси (Lyft, Uber и "Яндекс Go").