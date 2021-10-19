Силуанов рассказал, сколько бюджет тратит на борьбу с COVID-19

Ежедневная борьба с новой коронавирусной инфекцией обходится российскому бюджету в 2 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день. Представляете, какие огромные деньги", - приводит слова министра ТАСС.

Несмотря на то что все силы брошены на борьбу с ковидом, нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи, подчеркнул Силуанов. Для этого Минфин готовит предложение в правительство о выделении более 50 млрд рублей на систему ОМС, расчет идет вместе с Минздравом, уточнил Силуанов. Он напомнил, что в прошлом году правительство тоже выделяло дополнительные средства системе ОМС.

Ранее стало известно, что правительство выступило за введение нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно, а в регионах со сложной обстановкой - уже с 23 октября для борьбы с распространением коронавируса. По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, это необходимо сделать в том числе из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.