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19.10.2021 18:25
Рубрика: Общество

Силуанов рассказал, сколько бюджет тратит на борьбу с COVID-19

Текст: Анастасия Селиванова
Ежедневная борьба с новой коронавирусной инфекцией обходится российскому бюджету в 2 млрд рублей. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день, сейчас при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день. Представляете, какие огромные деньги", - приводит слова министра ТАСС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Несмотря на то что все силы брошены на борьбу с ковидом, нельзя допустить проблем с оказанием плановой помощи, подчеркнул Силуанов. Для этого Минфин готовит предложение в правительство о выделении более 50 млрд рублей на систему ОМС, расчет идет вместе с Минздравом, уточнил Силуанов. Он напомнил, что в прошлом году правительство тоже выделяло дополнительные средства системе ОМС.

Ранее стало известно, что правительство выступило за введение нерабочих дней по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно, а в регионах со сложной обстановкой - уже с 23 октября для борьбы с распространением коронавируса. По оценкам премьер-министра Михаила Мишустина, это необходимо сделать в том числе из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.

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