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19.10.2021 19:50
Рубрика: Личные документы

Суд: Утеря водительских прав не является поводом для отказа в их замене

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 239 (8590)
Если водитель при обмене прав не предоставил водительское удостоверение, это не повод для отказа в его выдаче, указал Верховный суд, разбирая юридическую коллизию.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Итак, некто Водолазко обратился в МФЦ для обмена прав в связи с истечением их срока действия, сообщает портал Pravo.ru. Такая услуга у нас действует довольно давно. Он предоставил все необходимые документы, а также копию своих старых прав. МФЦ направило все это в ГИБДД, где ему оформили новое водительское удостоверение. Вот только в МФЦ выдавать это удостоверение отказались. Там сослались на то, что Водолазко не предоставил оригинал своих старых прав, которые они должны аннулировать путем отрезания уголка.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Его жалоба была оставлена без удовлетворения. Он обратился в суд, и суд первой инстанции решил, что водитель абсолютно прав: административный регламент о выдаче водительских удостоверений содержит исчерпывающий перечень условий, при которых права не выдаются. Отсутствие старого документа, как повод для отказа, в нем не предусмотрен.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций сочли, что пункт договора между ГИБДД и МФЦ о том, что сотрудник центра должен аннулировать старые права путем отрезания уголка, весомым аргументом для отказа в выдаче прав.

У ГИБДД не возникло вопросов для оформления водительского удостоверения взамен просроченного

Но с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что у ГИБДД не возникло вопросов для оформления нового водительского удостоверения. При этом административный регламент - документ статусом выше, чем договор. А поэтому сотрудник МФЦ не вправе отказать в выдаче удостоверения.