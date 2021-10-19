Суд: Утеря водительских прав не является поводом для отказа в их замене

Если водитель при обмене прав не предоставил водительское удостоверение, это не повод для отказа в его выдаче, указал Верховный суд, разбирая юридическую коллизию.

Итак, некто Водолазко обратился в МФЦ для обмена прав в связи с истечением их срока действия, сообщает портал Pravo.ru. Такая услуга у нас действует довольно давно. Он предоставил все необходимые документы, а также копию своих старых прав. МФЦ направило все это в ГИБДД, где ему оформили новое водительское удостоверение. Вот только в МФЦ выдавать это удостоверение отказались. Там сослались на то, что Водолазко не предоставил оригинал своих старых прав, которые они должны аннулировать путем отрезания уголка.

Его жалоба была оставлена без удовлетворения. Он обратился в суд, и суд первой инстанции решил, что водитель абсолютно прав: административный регламент о выдаче водительских удостоверений содержит исчерпывающий перечень условий, при которых права не выдаются. Отсутствие старого документа, как повод для отказа, в нем не предусмотрен.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций сочли, что пункт договора между ГИБДД и МФЦ о том, что сотрудник центра должен аннулировать старые права путем отрезания уголка, весомым аргументом для отказа в выдаче прав.

У ГИБДД не возникло вопросов для оформления водительского удостоверения взамен просроченного

Но с этим не согласился Верховный суд. Он напомнил, что у ГИБДД не возникло вопросов для оформления нового водительского удостоверения. При этом административный регламент - документ статусом выше, чем договор. А поэтому сотрудник МФЦ не вправе отказать в выдаче удостоверения.