УАЗ показал "Буханку" с кондиционером

Ульяновский автозавод опубликовал фотографию новой модификации "Буханки", которая пока что предлагается для реализации в Чили.

Основным отличием УАЗ СГР "Экспедиция" - так именуется новинка - является кондиционер. Моноблочный агрегат, как поясняется в официальном Instagram компании, монтируется на крышу. Переключатель режимов расположен на панели справа от руля над магнитолой.

В салоне система климата имеет шесть дефлекторов обдува, расположенных в двух зонах - первая охватывает водителя и переднего пассажира, вторая направлена на фургонную часть.

Кондиционер отечественного разработчика, который поставляет подобную систему и для УАЗ "Хантер".

Внешне "Экспедиция" отличается массивным кенгурином и усиленными передним и задним бамперами. Автомобиль также оснащается лебедкой.

В компании заявили, что продажи УАЗов в Чили набирают обороты. Южноамериканский дистрибьютор на данный момент реализовал втрое больше машин, чем за весь прошлый год, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки.

Будет ли продаваться "Буханка" с кондиционером в России, неизвестно. Автозавод пытается выяснить у пользователей соцсети, будет ли востребована данная версия среди отечественных покупателей.