Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.10.2021 19:33
Рубрика: Российский автопром

УАЗ показал "Буханку" с кондиционером

Текст: Тимур Алимов

Ульяновский автозавод опубликовал фотографию новой модификации "Буханки", которая пока что предлагается для реализации в Чили.

Фото: скриншот с www.youtube.com
АвтоВАЗ показал, как могла бы выглядеть электрическая Lada

Основным отличием УАЗ СГР "Экспедиция" - так именуется новинка - является кондиционер. Моноблочный агрегат, как поясняется в официальном Instagram компании, монтируется на крышу. Переключатель режимов расположен на панели справа от руля над магнитолой.

В салоне система климата имеет шесть дефлекторов обдува, расположенных в двух зонах - первая охватывает водителя и переднего пассажира, вторая направлена на фургонную часть.

Кондиционер отечественного разработчика, который поставляет подобную систему и для УАЗ "Хантер".

Внешне "Экспедиция" отличается массивным кенгурином и усиленными передним и задним бамперами. Автомобиль также оснащается лебедкой.

В компании заявили, что продажи УАЗов в Чили набирают обороты. Южноамериканский дистрибьютор на данный момент реализовал втрое больше машин, чем за весь прошлый год, а к декабрю готов достичь семикратной прибавки.

Будет ли продаваться "Буханка" с кондиционером в России, неизвестно. Автозавод пытается выяснить у пользователей соцсети, будет ли востребована данная версия среди отечественных покупателей.

#УАЗ