В Албании возбудили дело об убийстве российских туристов

Генпрокуратура Албании приняла решение возбудить дело по статье "убийство" в связи с гибелью четырех туристов из России на курорте Керрет в провинции Кавая, сообщает посольство РФ в Тиране.

По данным издания Albanian daily news, полиция получила важное свидетельство сотрудника отеля. Он сообщил, что в четверг вечером туристы связались с спа-центром и попросили подготовить бассейн. В этой связи в пятницу утром помещение было почищено и проведена дезинфекция хлорином.

Ранее сообщалось, что четверо россиян в пятницу вечером были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов понес в сауну напитки. Полиция выяснила, что все задохнулись. Речь идет об одной семье. Погибли отец, мать, дочь и зять в возрасте от 31 до 58 лет.

Полиция не исключает версию удушья от паров хлора, поднимавшихся от воды в бассейне. Также следователи проверяют неисправности в вентиляционной системе спа-зоны отеля.