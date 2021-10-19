В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета на 2020 год. Как выяснилось, в ходе проверок было выявлено нарушений на 338 миллиардов рублей за указанный период. В Госдуме намерены с этим разобраться.

Доходы, согласно документу, составили, 18,719 триллиона рублей, расходы - 22,821 триллиона. Дефицит бюджета - 4,1 триллиона рублей. Годовая инфляция составила 6,5%.

"На российскую экономику и бюджет оказывали воздействие два важных фактора: это начало пандемии и вынужденное ограничение работы предприятий, и рекордное снижение цен на энергоносители", - заявил, представляя отчет депутатам, министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это потребовало неординарных мер и по мобилизации финансовых ресурсов.

Расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. Законодательно установленный объем расходов был увеличен на 4,2 триллиона рублей. При этом совокупный объем трат из федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5-4% ВВП. Это поддержало спрос в экономике, смягчило масштабы сокращения выпуска, говорится в заключении комитета по бюджету и налогам.

Важно проанализировать особенности исполнения бюджета за прошлый год в самом начале бюджетного процесса, заявил в связи с рассмотрением отчета председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 2022 года по инициативе депутатов правительство будет вносить данный законопроект в Госдуму до 15 июня для рассмотрения в весеннюю сессию. "Таким образом, уже к самому началу работы над бюджетом на следующие три года - летом в рамках "нулевого чтения" - мы будем иметь представление обо всех проблемах, которые возникли при исполнении закона о бюджете за предыдущий год, - отметил спикер. - А значит - получим возможность не допустить их повторения".

О такого рода проблеме в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта доложил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, в ходе проверок было выявлено нарушений на 338 миллиардов рублей, связанных с ошибками в бухучете, нарушениями федеральных законов и постановлений правительства при планировании и исполнении бюджета, а также нарушениями процедур госзакупок. Помимо этого, в ходе проверки были исправлены нарушения еще на 445 миллиардов рублей.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил данное заключение передать в думский комитет по контролю для дополнительного анализа, "учитывая, что названная цифра в 338 миллиардов рублей, к которым есть вопросы, не может нас не беспокоить".

"Нам надо разобраться, в чем причины, насколько серьезны замечания, затем, есть "незавершенка", почему объекты, которые должны быть завершены, построены, на сегодняшний день заморожены, брошены или строительство не завершено", - уточнил Володин.

Он также передал министру финансов просьбу от всех фракций - перед рассмотрением бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении встретиться с депутатами всех фракций без исключения. "Давайте мы до первого чтения такой разговор проведем. У нас были обязательства министерства финансов, правительства, которые мы обсуждали и с председателем правительства", - сказал он.

Одна из тем для совместной проработки - регионы-доноры должны быть выделены в отдельную группу при выстраивании межбюджетной политики, считает председатель ГД.