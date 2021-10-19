В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией

НАТО сожалеет о решении России приостановить деятельность своего представительства при альянсе, заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску.

"Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах", - цитирует РИА Новости Лунгеску.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостановит деятельность своего представительства при НАТО, информбюро и военной миссии связи альянса в Москве. Аккредитацию сотрудников военной миссии отзовут 1 ноября. Для контактов натовцам теперь следует обращаться к российскому послу в Бельгии.

По словам министра, такое решение было принято в ответ на лишение аккредитации восьми сотрудников российского постпредства при НАТО. Кроме того, упразднены должности еще двоих дипломатов. Таким образом, в миссии остались бы работать десять вместо 20 представителей России.

"Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявила о невозможности таких перемен", - пояснил Лавров сложившуюся ситуацию.