В России сократился выбор автозапачастей

Если в январе тормозных колодок на конкретный автомобиль на российском авторынке было представлено около 50 брендов, то по состоянию на середину октября на складах поставщиков есть в наличии меньше 40 марок этих запчастей. Заметное падение наблюдается и с поставками масляных фильтров: если еще в начале года на складах продавцов на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из примерно 100 брендов, то сейчас это число сократилось до менее 70. Из 25 присутствующих на рынке брендов свечей зажигания выбор для той или иной модели автомобиля остался на уровне 20 марок.

Сокращение ассортимента связано с логистическими трудностями, удорожанием материалов, колебанием валютных курсов, дефицитом микрочипов, а также с непредсказуемостью спроса.

Как пояснил президент Autodoc.ru Владислав Соловьев, пока на рынке автозапчастей в России наблюдается устойчивый спрос, и в некоторых сегментах он растет. В преддверии зимы заметен сезонный всплеск на расходные материалы. Вдвое выросли продажи свечей зажигания, на 30-50% увеличился спрос на аккумуляторы, детали систем электропитания, на смазочные материалы. Но если экономическая ситуация будет ухудшаться, то люди станут меньше ездить, то же касается и ковидных ограничений. Поэтому продавцы стараются вести осторожные закупки автозапчастей впрок, чтобы не остаться с переполненными складами.

Пока ассортимент продолжит сокращаться. Особенно стоит ожидать сокращения автозапчастей, связанных с электроникой. На это влияет продолжающийся спад в индустрии чипов. Ведущие мировые производители автокомпонентов (Continental, Bosch) с трудом успевают выполнять обязательства по первичной комплектации автомобилей. На выпуск запчастей для послепродажного обслуживания у них остается все меньше ресурсов. На российском рынке уже ощущается ряда некоторых деталей электроники, например, систем зажигания, генераторов, а также ряда датчиков.