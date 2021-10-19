Видео: скутеристка спаслась от наезда двух грузовиков одного за другим

"Можно отмечать второе рождение" - так говорят о тех, кто чудом избежал неминуемой и глупой смерти. А что тогда говорить об этой немолодой скутеристке из Вьетнама, которая выскользнула из лап смерти дважды за несколько секунд?

Женщина выехала на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги и не приняла во внимание летящую наперерез ей бетономешалку. А когда увидела, что та уже в 3-4 метрах, то попыталась уйти от столкновения. Но не ушла бы, если бы не реакция водителя спецтехники. Тот нажал на тормоз и вывернул руль так, что проехал в полуметре от женщины. Чудо, спасена!

А когда, казалось, опасность уже позади, и женщина попыталась встать, из-за бетономешалки показался еще один грузовик. Всё, что успел сделать шофер - повторить манер бетономешалки: сбросить скорость, вывернуть руль влево и уйти на встречную полосу, к счастью, пустую в этот момент. Женщина снова спасена.

Неизвестно, чем в итоге, закончилась эта история, но, похоже, женщина-нарушитель обошлась лишь легкими ушибами при падении на асфальт, а вот грузовики при торможении, по касательной задели друг друга...