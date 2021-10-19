ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе

Европейский регион стал единственным за последнюю неделю, где подскочила заболеваемость коронавирусом, следует из эпидемического бюллетеня Всероссийской организации здравоохранения (ВОЗ). По всему миру заразились COVID-19 2,7 млн человек, умерли от него 46 тысяч.

В целом за семь суток (с 11 по 17 октября) число новых случаев заражения сократилось на 4%, летальных исходов - на 2%, передает ТАСС. Рост заболеваемости в Европе составил 7%, число летальных случаев выросло на 4%. Значительно снизилось заболеваемость в Африке (минус 18%), там же отмечено на 25% меньше смертей от коронавируса.

Рекордсменом по числу зараженных коронавирусом остаются США - 582 707 человек, на втором месте Великобритания - 283 756 человек, на третьем месте Россия - 217 322. Штамм "альфа" теперь присутствует в 196 странах, штамм "дельта" - в 193 странах, штамм "бета" - в 145 государствах, "гамма" - в 99.

Как писала ранее "РГ", в Великобритании штамм "дельта", вероятнее всего, мутировал и стал более заразным, чем его предшественник. Пока что новая вариация вируса распространена только в Великобритании, следствием чего стал рост заболеваемости в стране, считают ученые.