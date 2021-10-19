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Вышел новый трейлер сериала "В Бореньке чего-то нет" от "Квартета И"

Новости
    19.10.2021, 11:26
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: START Фото: START
Фото: START

На YouTube-канале Start появился трейлер (18+) сериала от "Квартета И" под названием "В Бореньке чего-то нет". В основу лег одноименный спектакль, показ стартует 11 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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Сериал дает возможность зрителю заглянуть за кулисы интересного процесса съемок фильма. По сюжету съемочная группа собирается на "шапке" - так называют банкет после окончания съемочного процесса. Здесь встречаются режиссер, сценаристы, актеры, персонал. В это время режиссер думает, хватит ли ему отснятого материала и стоящая ли выйдет картина. Остальные вспоминают обиды, служебные романы, вспыхивают старые ссоры.

Режиссер сериала - Никита Власов ("Болванка"), сценарий написали Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит ("День радио", "День выборов", "О чем говорят мужчины").

В ролях: Максим Виторган ("Беспринципные"), Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Павел Деревянко.

Предыдущий трейлер - здесь.

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