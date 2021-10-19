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19.10.2021 19:22
Рубрика: Общество

Четыре сезона

Российская газета - Спецвыпуск № 239(8590)
Этим летом компания Harry Winston представила яркую коллекцию Winston with Love, которая делится на четыре части соответственно этапам любви.
"Лето": платина, аквамарины, аметисты, рубеллиты, бриллианты. "Лето": платина, аквамарины, аметисты, рубеллиты, бриллианты.
"Лето": платина, аквамарины, аметисты, рубеллиты, бриллианты.

Линия Winston in Bloom ("Винстон в цветении"), отдающая дань вдохновению, которое основатель компании находил в цветах и природе, состоит из других четырех частей. Они называются соответственно сезонам и объединяют эффектные украшения, которые бренд создает на протяжении всего года.

Осень

Фото: пресс-служба
Летняя палитра в коллекции часов Harry Winston Emerald

Эти великолепные камни, отобранные за присущую им красоту и безупречность, превосходят других в своем семействе и олицетворяют исключительные качества, выступающие синонимом названия Harry Winston: не зря основатель бренда носил имя "короля бриллиантов". Белые и желтые драгоценные камни, не имеющие себе равных по чистоте, красоте и качеству, объединены в "Золотую осень". Эстетика этих украшений заключена в великолепии и величии, напоминающих о торжественных выходах в длинном платье и мехах.

"Осень": платина, белые и желтые бриллианты.

Зима

Чудесный Winston Garden ("Сад Винстона") продолжает цвести драгоценными камнями даже зимой. Именно холодные оттенки белых бриллиантов и синих сапфиров в это время года становятся самыми яркими. Такие украшения предназначены, чтобы их носили и ими восхищались вечно, как в бессмертной сказке о Снежной Королеве. Ювелирный дом предлагает исследовать зимнюю "страну чудес" и не остаться к ней безучастным, но мерцающие драгоценности и не позволят этого. Серьги, кольца, колье и даже часы, выдержанные в цветах и материалах зимы, наименее подвержены изменениям моды и наиболее универсальны.

"Зима": платина, белые бриллианты и синие сапфиры.

Лето

Подобно тому, как солнечный свет падает на пестрые, как в калейдоскопе, краски летних цветов, так ювелирный дом подсвечивает красоту природы своими коллекциями. В красочной линии Summer Dream ("Летняя мечта") царит многоцветье драгоценных камней - аметистов, аквамаринов, рубеллитов, турмалинов, ярких шпинелей и оранжевых гранатов-спессартинов. Среди разнообразных форм огранки (круглой, каплевидной, "маркизы") особенно выделяются гладкие камни-кабошоны, напоминающие яркие леденцы.

"Лето": платина, аквамарины, аметисты, рубеллиты, бриллианты.

Весна

Spring Awakening ("Весеннее пробуждение") - линия яркая и причудливая. В ней царят темно-зеленые изумруды и ярко-розовые сапфиры. Бриллианты и другие драгоценные камни превратились в неповторимые и завораживающие украшения, вспыхивающие насыщенными оттенками.

"Весна": колье из платины с бриллиантами, розовыми и синими сапфирами.

Они вдохновлены любимыми цветами Гарри Уинстона - дикими незабудками, в честь которых даже названа отдельная коллекция с бриллиантами различной огранки: Forget-Me-Not. Весной сад Winston всегда растет. Эти драгоценности созданы для тех, кто от души наслаждается окружающим миром.

"Весна": серьги и кольцо из платины и желтого золота с бриллиантами и изумрудами.
Общество Ежедневник Образ жизни

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