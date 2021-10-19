Yonhap: КНДР запустила непознанный снаряд в сторону Японского моря

Во вторник КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря. Такую информацию распространило агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. По его данным, был произведен запуск одного неопознанного снаряда.

Береговая охрана Японии предположила, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, пишет ТАСС. Ведомство предупредило рыболовные суда о риске падения обломков.

Напомним, 30 сентября Пхеньян испытал новую зенитную ракету, разработанную местной Академией военных наук. Запуск был произведен с целью "подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты". Ранее, 28 сентября, КНДР запустила новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".