Ждут ли рынок топлива проблемы в 2022 году

Диспаритет розничных и оптовых цен на моторное топливо, а также рост налоговой нагрузки на компании может привести к тому, что операторы АЗС начнут торговать бензином себе в убыток, считают независимые заправщики. Однако в минэнерго уверены, что демпфер сгладит колебания цен и удержит их от роста выше инфляции. Эксперты же ожидают стабилизации на рынке уже в ноябре.

Свои опасения по поводу диспаритета цен высказал Российский топливный союз (РТС), обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину. По данным РТС, оптовые цены на топливо выросли на 27-30% к уровню конца прошлого года, что в несколько раз превышает инфляцию. Поднять на тот же порядок розничные цены операторам нельзя, так как за их ценовой политикой активно следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и требует в случае удорожания топлива обосновать рост. Диспаритет цен в итоге "привел к хронической отрицательной рентабельности розничного ретейла", цитирует обращение РТС Интерфакс.

С 2022 года вырастет акциз на топливо, снизятся экспортные пошлины, и налоговая нагрузка будет перенесена на оптовые цены. Вырастет экспортный паритет, что потянет цены вверх, считают в РТС. Чтобы этого избежать, бизнес просит правительство откорректировать демпфер и налоговый маневр, а также субсидировать доставку топлива на Дальний Восток и повысить нормативы продаж на бирже.

В ФАС отметили, что сейчас напряжение на оптовом рынке спадает. При этом в службе признали, что экспортный паритет играет важную роль в формировании оптовой цены. Минэнерго и минфин, в свою очередь, уже занимаются вопросом субсидирования для РЖД перевозок топлива на Дальний Восток. Однако рассчитывать на отмену налогового маневра, судя по всему, не приходится.

Маржинальность розничной торговли моторным топливом сейчас действительно ниже самоокупаемости бизнеса независимых АЗС. "На примере Москвы - бензин на АЗС подорожал за первые две недели октября в среднем на восемь копеек, а мелкооптовые цены понизились на 20-40 копеек в зависимости от его марки, - говорит независимый эксперт Виктор Костюков. - Маржа вроде бы и улучшилась на 30-45 копеек за литр - до 1,3-4,1 рубля за литр, но тем не менее остается ниже десятипроцентной границы безубыточности бизнеса".

Чтобы АЗС не разорялась, ее доход с каждого литра должен быть выше 10%

Дела у независимого топливного бизнеса должны улучшиться во второй половине ноября, считает Костюков. К этому времени закончатся профилактические ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и, вероятно, произойдет коррекция оптовых цен вниз за счет увеличения выпуска бензина. В части дизеля, наоборот, маржинальность будет снижаться с приходом холодов. Но потребителю волноваться рано, ведь розничные цены будут отставать от темпов роста оптовых, подтверждает эксперт.

Кстати

Газозаправочную инфраструктуру будут развивать вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай на территории Московской агломерации, сообщили в госкомпании "Автодор".Развитие газозаправочной инфраструктуры будет способствовать созданию комфортных условий для потребителей газомоторного топлива.

Как сообщили ранее в минэнерго, потребление газомоторного топлива в России в 2021 году вырастет на 25-30%.

Подготовил Евгений Гайва