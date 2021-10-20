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20.10.2021 14:20
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ опроверг дефицит запчастей для Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В Сети появилась информация о том, что дилеры Lada испытывают острую нехватку запчастей: в дефиците, по данным ресурса, распространившего информацию, литые диски и колпачки для них.

Фото: скриншот с www.youtube.com
АвтоВАЗ работает над секретным проектом Lada

Также появились проблемы с поставками деталей салона, компонентов шасси, а также кузовных элементов.

"РГ" обратилась с просьбой прокомментировать ситуацию в пресс-службу АвтоВАЗа: "Опровергаем. В те дни, когда мы не можем выпускать автомобили из-за отсутствия электронных компонентов, компонентные производства работают в полную силу", - заявил руководитель подразделения Сергей Ильинский.

С 20 октября 2021 года АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta, с 21 октября вновь будет осуществляться сборка на платформе B0: Lada Xray и Largus, Renault Logan и Sandero. Выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel осуществляется без перебоев.

#Lada