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20.10.2021 16:31
Рубрика: Страхование

ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Банк России опубликовал проект указания, которое расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО. Благодаря новации хорошие водители могут получить еще большую скидку от страховых компаний.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
ЦБ выявил нарушения при заключении договоров ОСАГО

В соответствии с документом, диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх для легковых автомобилей для граждан составит 10%, для автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев - 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности, для такси - 30%.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, Банк России также планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Это решение регулятор принял по итогам анализа ситуации, уточнили в пресс-службе ЦБ. В рамках пересмотра для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных - еще до 8%.

ЦБ напомнил, что страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года.