ЦБ расширит тарифный коридор по ОСАГО

Банк России опубликовал проект указания, которое расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО. Благодаря новации хорошие водители могут получить еще большую скидку от страховых компаний.

В соответствии с документом, диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх для легковых автомобилей для граждан составит 10%, для автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев - 4,9%, для других категорий транспортных средств, в частности, для такси - 30%.

Как уточнили в пресс-службе регулятора, Банк России также планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). Это решение регулятор принял по итогам анализа ситуации, уточнили в пресс-службе ЦБ. В рамках пересмотра для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных - еще до 8%.

ЦБ напомнил, что страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года.