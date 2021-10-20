ЦИК передал мандат Прилепина секретарю ЦК партии "За правду" Кузнецову

Центризбирком на заседании в среду передал вакантный мандат сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина руководителю его аппарата, главе ЦК партии "За правду" Дмитрию Кузнецову.

Как рассказал член ЦИК Антон Лопатин, Госдума прекратила депутатские полномочия Прилепина 14 октября в связи с его заявлением. Он входил в общефедеральную часть списка партии, все остальные ее участники получили мандаты, в этом случае закон позволяет передать вакантный мандат в любую региональную группу. Руководство объединения приняло решение делегировать в Госдуму Дмитрия Кузнецова "в связи с активным участием в политической и иной деятельности партии", процитировал Лопатин соответствующий документ.

По его словам, кандидат представил в ЦИК все необходимые документы, в том числе - подтверждение о прекращении деятельности, не совместимой со статусом федерального парламентария. Комиссия зарегистрировала нового депутата.

Сам Дмитрий Кузнецов, присутствовавший на заседании, с трибуны ЦИК сообщил, что в Госдуме будет выполнять не только решения партии, но и наказы избирателей Нижегородской области. Напомним, на прошедших выборах он был выдвинут во главе региональной группы № 36 по этому региону.