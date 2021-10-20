Держатели карточек БЕЛКАРТ смогут переводить деньги на карты "Мир"

Стали проще и доступнее взаиморасчеты у владельцев пластиковых карт Союзного государства. В частности, "АСБ Беларусбанк" уже предоставил своим клиентам - держателям карточек БЕЛКАРТ возможность переводить денежные средства в Российскую Федерацию на карточки платежной системы "Мир", информирует 20 октября БЕЛТА.

Причем для перевода, поясняет агентство, не нужны реквизиты счета и другие дополнительные данные. Операцию можно осуществлять, используя дистанционные каналы обслуживания: банкоматы, инфокиоски, интернет-банкинг, М-Банкинг и на специальной странице корпоративного сайта банка "Переводы с карты на карту". Кстати, средства поступают на карту получателя в течение нескольких минут после перевода.

А для того, чтобы совершить перевод, необходимо указать только номер карточки получателя, его имя и фамилию на латинице. Доступная и аналогичная операция в сети банков РФ: перевод с карты "Мир" на карточки БЕЛКАРТ.

Остается напомнить, что бесконтактная карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ применима не только на территории Синеокой, но и в сети обслуживания платежной системы "Мир" и ее партнеров - в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.