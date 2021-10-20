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Рубрика: Экономика

Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни

Текст: Ольга Игнатова

Правовая природа дополнительных дней отдыха, которые предоставляются россиянам с целью стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, такова, что в течение этого незапланированного мини-отпуска за работниками в полном объеме сохраняется заработная плата и все связанные с ней выплаты, пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Фото: GettyImages
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Также отдых в эти нерабочие дни не влияет ни на продолжительность ежегодного отпуска, ни на размер предусмотренных выплат к нему. "Согласно положениям Трудового кодекса, наличие в ноябре 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, норма рабочего времени не уменьшается. Работники со сдельной системой оплаты труда должны получить за нерабочие дни вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, при этом заработная плата должна быть выплачена в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни - выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате.

Организации вправе самостоятельно решить, кто необходим на работе в нерабочие дни, а кого нет, такое решение в обязательном порядке должно быть оформлено нормативным актом работодателя. Оплата труда работников, которые привлечены к работе в нерабочие дни, производится в обычном, а не повышенном размере, повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно",- рассказал юрист.

Кроме того, организациям целесообразно выплатить заработную плату сотрудникам до начала нерабочих дней, при этом, если начало отпуска работника выпадает на нерабочие дни, то формально это не является основанием для его переноса. Однако отпуск может быть перенесен на другое время по соглашению сторон. Если же работник окажется в отпуске в период нерабочих дней, то отпуск на нерабочие дни не продлевается.

"По большому счету, нерабочие дни - это дополнительная возможность побыть с семьей, уехать за город, в санаторий, поправить здоровье, не злоупотребляя при этом, нахождением в местах массового скопления людей.

Как обычно на посту будут сотрудники правоохранительных органов, спецслужб и военные, спасатели и врачи, работники аварийных служб и транспорта, предприятий непрерывного цикла, торговли и сферы обслуживания, коммунальщики, ремонтники и другие сотрудники оперативных служб", - добавил Соловьев.

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