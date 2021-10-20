Путин объявил режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

"В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить возможность введения нерабочих дней ранее - например, с субботы, 23 октября", - также предложила вице-премьер.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - согласился Владимир Путин. "Безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты", - подчеркнул он.

"Понятно, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному", - продолжил президент, напомнив про право губернаторов принимать дополнительные меры. "В данном случае можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября... Или при необходимости продлить их после 7 ноября", - подчеркнул он.