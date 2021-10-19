Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

При этом для регионов со сложной эпидемиологической обстановкой она предложила предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября. Вице-премьер считает необходимым обратиться с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину.
"Это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введения допуска переболевших граждан и вакцинированных граждан на объекты при предъявлении QR-кода", - добавила Голикова, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
По ее словам, субъекты РФ должны обеспечить принятие решения о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты, в том числе в нерабочие дни - только при наличии QR-кода или при наличии справки о перенесенном заболевании.