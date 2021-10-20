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20.10.2021 14:30
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 и введению новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории страны.

Ранее, 20 октября, члены президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 во главе с премьером Михаилом Мишустиным обсудили развитие эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В пяти регионах России напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В красном списке - Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. По общим показателям заболеваемости страна сейчас приближается к пику прошлого года.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зафиксировано 222 тысячи 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15,5% больше, чем на предыдущей. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни.

На фоне осложнения ситуации с пандемией власти планируют и другие вынужденные, но необходимые шаги - самоизоляция пенсионеров, удаленка для работников старшего возраста и применение QR-кодов по всей стране.

Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ежедневная борьба с новой коронавирусной инфекцией обходится российскому бюджету в 2 млрд рублей.

Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

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