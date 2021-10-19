QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное

В ближайшее время в России могут быть введены новые ограничения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в том числе нерабочие дни, которые начнутся в некоторых регионах с 23 октября и продлятся по 7 ноября.

Во вторник члены президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 во главе с премьером Михаилом Мишустиным обсудили развитие эпидемиологической ситуации в стране.

По данным главы Минздрава Михаила Мурашко, под наблюдением медиков находятся почти 1,22 миллиона россиян, госпитализированы 255 тысяч. Число задействованных больничных коек почти достигло пиковых показателей - сейчас их 274 тысяч.

Принимаемые в ряде регионов меры по борьбе с коронавирусом недостаточны, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По данным ведомства, за прошедшую неделю зафиксировано 222 тысячи 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15,5% больше, чем на предыдущей. Поэтому необходимо дополнительное регулирование, чтобы необходимые меры принимались максимально быстро.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила необходимые шаги для исправления ситуации. Так, она выступила с инициативой объявить в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни, а в регионах с наиболее сложной ситуацией - ввести их уже с 23 октября.

Регионам также предлагается ввести самоизоляцию для непривитых пенсионеров, а работодателям - организовать временный перевод таких сотрудников на "удаленку" по меньшей мере на четыре недели.

Работодателям рекомендуется давать два выходных дня сотрудникам для вакцинации.

Регионам предлагается с 7 ноября пускать граждан на массовые мероприятия и на ряд объектов только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и перенесенное заболевание.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Голиковой 20 октября представить все эти меры президенту Владимиру Путину.

Мишустин также поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры поддержки бизнеса на фоне антиковидных ограничений.