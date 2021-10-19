Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию

Регионам предстоит принять решения по неработающим и невакцинированным пенсионерам, которые помогут защитить их на фоне усложнения ситуации с пандемией. Им могут рекомендовать находиться дома на самоизоляции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

О такой мере она заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В случае введения режима самоизоляции пенсионерам будет рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Работодателям же рекомендуется незамедлительно перевести граждан старше 60 лет на дистанционный режим на срок не менее четырех недель. Имеются в виду невакцинированные или непереболевшие работники. Такой срок дается, чтобы они прошли вакцинацию, если не имеют противопоказаний, уточнила Голикова.

Остальным работникам предлагается дать два выходных дня для прохождения вакцинации.