Пенсионеров попросят уйти на самоизоляцию

О такой мере она заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. В случае введения режима самоизоляции пенсионерам будет рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости.
Работодателям же рекомендуется незамедлительно перевести граждан старше 60 лет на дистанционный режим на срок не менее четырех недель. Имеются в виду невакцинированные или непереболевшие работники. Такой срок дается, чтобы они прошли вакцинацию, если не имеют противопоказаний, уточнила Голикова.
Остальным работникам предлагается дать два выходных дня для прохождения вакцинации.