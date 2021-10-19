Мишустин поручил подготовить меры поддержки бизнеса в условиях пандемии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение оперативно подготовить предложения по поддержке предпринимателей в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

"Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадиевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса", - сказал он во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу", - подчеркнул глава кабмина.

Ранее в ходе заседания он поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении ряда мер по предотвращению распространения заболеваемости, в том числе - об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.