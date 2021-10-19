Голикова предложила давать два выходных сотрудникам для прохождения вакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к работодателям, чтобы они предоставили своим сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от ковида. По ее словам, ситуация в России с коронавирусом ухудшается, в то время как уровень иммунитета в стране составляет чуть более 45%.

"Хочу напомнить, что еще в рамках Послания президента Федеральному Собранию Владимир Владимирович давал поручение достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года. Вами было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее вице-премьер также предложила обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. А для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября.