Голикова предложила давать два выходных сотрудникам для прохождения вакцинации

"Хочу напомнить, что еще в рамках Послания президента Федеральному Собранию Владимир Владимирович давал поручение достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года. Вами было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Ранее вице-премьер также предложила обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочие дни. А для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября.