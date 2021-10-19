В Роспотребнадзоре назвали недостаточными меры регионов против COVID-19

Принимаемые в ряде регионов меры по борьбе с коронавирусом недостаточны, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным ведомства, за прошедшую неделю зафиксировано 222 241 случай заболевания коронавирусной инфекцией, что на 15,5% больше, чем на предыдущей неделе.

"В течение последних пяти недель мы отмечаем тенденцию к росту на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19 и отметила, что сейчас проходит первый настоящий эпидемический сезон для COVID-19.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в 72 регионах. Прослеживается явный рост: от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области.

"Мы видим четкую тенденцию осложнения эпидситуации в регионах, где не в полной мере принимаются ограничительные меры. Там, где есть рост заболеваемости для лиц старше 65 лет, к сожалению, не всегда принимаются меры по ограничению", - сказала Попова.

Она обратила внимание на то, что все больше регионов внедряют контроль по принципу "QR-код взамен на услугу". "Но я хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер, когда, например, для посещения торгового центра QR-код вводится для представления его на кассе, то есть войти в торговый центр, общаться, находиться там можно совершенно беспрепятственно", - подчеркнула она.

Попова предостерегла руководителей регионов от такого рода решений, которые малоэффективны и не помешают распространению инфекции.

По ее мнению, необходимо дополнительное регулирование, чтобы необходимые меры принимались максимально быстро.

"Принимаемые сегодня меры недостаточны, потому что развитие эпидситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер, более быстрого реагирования", - резюмировала Анна Попова.