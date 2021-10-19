Голикова предложила ввести QR-коды о вакцинации по всей стране

"Субъекты РФ должны обеспечить принятие решений, в том числе в нерабочие дни, о допуске на массовые мероприятия и отдельные объекты, по перечню, который будет ими установлен, только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание, а также отрицательный ПЦР-тест", - сказала она.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложения своего заместителя и поручил Голиковой обобщить все новые предложения по борьбе с распространением коронавируса и рассказать о них на совещании президента с правительством, которое состоится в среду, 20 сентября.