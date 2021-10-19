Мурашко: Заболеваемость ковидом приближается к пику прошлого года

Под наблюдением врачей находятся более 1,2 млн россиян с диагнозом "новая коронавирусная инфекция", по этому показателю страна приближается к пикам прошлого года, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве.

"На пике прошлого года мы имели одновременно курируемых пациентов 1,3 млн человек. Эта цифра сегодня приближается к прошлогоднему осеннему периоду и составляет 1,217 млн пациентов, которые находятся под наблюдением медицинского персонала", - сообщил он.

По словам министра, сейчас развернуто 274 тысячи ковидных коек, из них 232 тысячи - перепрофилированы для этих целей. Лечение в стационарах проходят 255 тысяч россиян. В искусственной вентиляции легких нуждаются 6,7 тысячи человек.

Мурашко также подчеркнул, что абсолютное большинство пациентов в реанимации - не привиты от коронавируса.

"Каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию, но он уже находится в палате реанимации, и исправить эту ситуацию крайне сложно", - сказал он.