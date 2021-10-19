Мурашко: Заболеваемость ковидом приближается к пику прошлого года

"На пике прошлого года мы имели одновременно курируемых пациентов 1,3 млн человек. Эта цифра сегодня приближается к прошлогоднему осеннему периоду и составляет 1,217 млн пациентов, которые находятся под наблюдением медицинского персонала", - сообщил он.
По словам министра, сейчас развернуто 274 тысячи ковидных коек, из них 232 тысячи - перепрофилированы для этих целей. Лечение в стационарах проходят 255 тысяч россиян. В искусственной вентиляции легких нуждаются 6,7 тысячи человек.
Мурашко также подчеркнул, что абсолютное большинство пациентов в реанимации - не привиты от коронавируса.
"Каждый врач-реаниматолог сталкивается с тем, что пациент сожалеет о том, что не прошел вакцинацию, но он уже находится в палате реанимации, и исправить эту ситуацию крайне сложно", - сказал он.