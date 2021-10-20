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20.10.2021 02:20
Рубрика: Власть

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19

Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет пока, как будет, мы сообщим", - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Напомним, 20 октября глава государства проведет совещание с членами правительства. Среди тем, которые планируют обсудить - ситуация с коронавирусом и связанные с этим вопросы, рассказали в пресс-службе Кремля.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В красном списке- Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. По общим показателям заболеваемости страна сейчас приближается к пику прошлого года.

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