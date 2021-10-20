Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное

Потери бизнеса от нерабочих дней 30 октября - 7 ноября составят около 4 млрд рублей в сутки. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил вице-премьер Александр Белоусов.

Правительство предложило ввести ряд мер, которые должны помочь бизнесу. Так, Владимир Путин поддержал следующие инициативы кабмина:

- предприниматели смогут получить единовременную выплату в размере МРОТ на каждого занятого (минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля, общие затраты - около 27 млрд рублей);

- возобновится программа кредитной поддержки бизнеса ФОТ 3.0, которая действовала с марта по июль;

- выплаты бизнесу в сфере услуг в связи с мерами по коронавирусу будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря.

- выплаты будут произведены предприятиям, которые работают в спортивных отраслях, гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечения;

- заработная плата работников будет сохранена на весь период нерабочих дней.

"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - отметил во время совещания Владимир Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация в стране усложняется, заболеваемость растет в течение месяца. Так, за последнюю неделю прирост составил 15,5%, почти пятая часть всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург (19,2%).

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано день в 35 регионах. Средняя загрузка ковидных коек составляет 86,6%, однако в 27 регионах этот показатель превышает 90%. "Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сообщила Голикова.

В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Что нужно об этом знать - Главное