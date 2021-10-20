В России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Главное

Президент РФ поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Зарплата на этот период будет сохранена.

Путин заявил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, не дожидаясь 30 октября.

На совещании Голикова также предложила:

- Регионам ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий, а также ограничить работу общепита с 23:00 до 6:00;

- Ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта;

- Ввести системы QR-кодов о вакцинации для допуска на отдельные объекты во всех российских регионах;

- Работодателям - перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на "удаленку" на месяц;

- Для неработающих невакцинированных граждан старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями "как можно раньше, не дожидаясь объявления нерабочих дней," установить режим самоизоляции;

- Предоставить работникам два выходных для вакцинации.

По оценкам правительства, нерабочие дни в России обойдутся бизнесу примерно в 60 миллиардов рублей.

- Путин поручил кабмину реализовать все меры по поддержке бизнеса из-за ковидных ограничений.

- Правительство выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нерабочих дней по 1 МРОТ на 1 занятого, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- Правительство предлагает восстановить льготную программу кредитования бизнеса под 3% и увязать ее с сохранением численности работников на предприятиях.

Показатель вакцинации в России едва превышает 45%, этого недостаточно.

- Путин призвал расширить практику предоставления выходных после вакцинации от коронавируса.

- Президент призвал граждан активнее вакцинироваться. "У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться тяжелых последствий", - считает Путин.

Какие меры по поддержке бизнеса введут в России из-за ковидных ограничений. Главное - здесь