Правительство предложило помочь пострадавшему бизнесу деньгами

По его словам, кабмин готов запустить для субъектов МСП выплаты в размере 1 МРОТ на 1 занятого уже с 15 ноября. Такая мера поддержки охватит 2 млн человек.

На эти цели потребуется порядка 27 млрд рублей. По словам Белоусова, это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях.

Также Андрей Белоусов оценил потери бизнеса от введения нерабочих дней в 4 млрд рублей в сутки. А общие потери экономики при введении ограничений, по его словам, могут достичь 60 млрд рублей.