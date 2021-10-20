Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила президенту России целый комплекс мер, направленный на борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

Самые важные - ввести нерабочие дни, QR-коды и режим самоизоляции для невакцинированных граждан из групп риска.

"Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с предложением о введении на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября включительно 2021 года нерабочих дней", - сказала Голикова в ходе совещания членов правительства с участием президента.

Она также предложила в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией предоставить возможность введения нерабочих дней раньше - с субботы, с 23 октября.

Вице-премьер отметила, что регионы после нерабочих дней должны расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов. Голикова также рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ресторанов с 23:00 до 6:00, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта.

Вице-премьер подчеркнула, что нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, "чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить те негативные тенденции, которые мы сегодня видим в развитии ситуации". Отдельно Голикова попросила воздержаться россиян от поездок в другие регионы.