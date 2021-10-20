Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 20 октября 2021 года № 17 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия Санджиев Джангар Николаевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Калмыкия расценивается как напряженная.

Ежедневный темп прироста за период 11.10-17.10.2021 составляет от 0,18 до 0,19 % от общего числа случаев. Еженедельный темп прироста составляет 1,32% на 41 неделе и 1,3% на 40 неделе. Коэффициент распространения инфекции (Rt) по Республике Калмыкия за 17.10.2021 составляет 1,02 (семидневный), при расчете за 4 дня за 17.10.2021 составляет 1,04.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 75,9 %.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших работающее население составляет 63.9%, пенсионеры - 17,2%.

Темпы вакцинации в республике в 1,4 раза ниже средних показателей по Российской Федерации.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021. регистрационный № 62500), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.

1.2. Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

1.3. Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

1.6. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.7. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов.

1.8. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

1.9. Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

- сотовой связи;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- гостиничных, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы в Республике Калмыкия, муниципальным служащим г. Элисты, районных и сельских муниципальных образований Республики Калмыкия, работникам органов власти Республики Калмыкия и подведомственных им организаций, депутатам республиканского и муниципального уровня.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций высшего образования.

2. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Калмыкия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 01.11.2021 г. представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации и проведения иммунизации по эпидемическим показаниям;

2.2. В срок до 15.11.2021 г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции (или однокомпонентной вакциной).

2.3. В срок до 15.12.2021 г. - вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от обшей численности работников, сотрудников;

2.4. Оказывать содействие территориальным медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с согласованием даты проведения вакцинации, обеспечении условий для работы прививочных бригад, оповещении сотрудников, организации работы с возможным перерывом для проведения иммунизации, доставке работающих в прививочные кабинеты;

2.5. Отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы работников, сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19 с 16.11.2021 г., без законченного курса вакцинации - с 16.12.2021 г. на период эпидемиологического неблагополучия.

2.6. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения" и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Ю.В.Кикенову):

4.1. Определить потребность в вакцинных препаратах против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. Обеспечить контроль за оперативным распределением вакцинных препаратов против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, соблюдением надлежащих условий "холодовой цепи" на этапах транспортировки и хранения медицинскими организациями, обеспечением безопасности иммунизации;

4.3. Обеспечить представление медицинскими организациями сведений о ходе иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции категорий (групп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" в установленном порядке.

5. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Ю.В. Кикенов), БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи № 2 "Сулда" (З.С. Батырова) обеспечить оформление (согласование) медицинских допусков к работе по результатам прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров и обследований в отношении лиц, вошедших в пункт 1 настоящего Постановления, только при получении подтвержденных сведений о прохождении ими вакцинации от COVID-19 в полном объеме или наличии обоснованных медицинских противопоказаний к указанной профилактической прививке, а также в случае перенесения данными лицами заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в течение последних 6 месяцев.

6. Главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия, Главе Администрации г. Элисты (Д.В. Трапезникову):

6.1. Оказать содействие медицинским организациям, осуществляющим иммунизацию категорий (i-рупп) граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

6.2. Назначить ответственных специалистов с целью контроля организации иммунизации и подачи работодателями списков лиц, подлежащих вакцинации, в территориальные медицинские организации.

6.3. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6.4. Информацию о проделанной работе предоставить в адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в сроки: 16.11.2021 г., 16.12.2021 г.

7. Правительству Республики Калмыкия:

7.1 Обеспечить ежедневное информирование Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям.

8. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (Ю.В.Кикенову), главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" Конушева С.В.), Директору ВГТРК ГТРК "Калмыкия" (Гросул Г.В.), директору Автономного учреждения Республики Калмыкия "Республиканское информационное агентство Калмыкия" (Марилов Х.А.) главному редактору газеты "Хальмг Унн" (Бембеев Е.В.) с привлечением районных газет, главному редактору газеты "Калмыкия сегодня" (Ланцынову М.И.) обеспечить проведение широкой информационной кампании среди населения по пропаганде иммунизации против новой коронавирусной инфекции, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

Срок - постоянно.

9. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленных пунктом 1 настоящего Постановления с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия.

Главный государственный санитарный врач по Республике Калмыкия Д.Н.Санджиев







