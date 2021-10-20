В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения

В Калмыкии введены обязательные прививки от COVID-19 для сотрудников силовых ведомств, торговли, ЖКХ, здравоохранения, транспорта, образования и других контактных групп. К 15 декабря вакцинацией от коронавирусной инфекции должны быть охвачены 80 процентов взрослого населения региона.

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Постановление об обязательной вакцинации также распространяется на людей старше 60 лет и студентов от 18 лет. Основанием для отвода могут стать только медицинские противопоказания.

Первый этап прививочной кампании должен завершиться к 15 ноября. Граждане, которые не ввели первый компонент вакцины отстраняются или переводятся на дистанционный формат работы.

По данным на 20 октября, в регионе зафиксирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Всего короновирусной инфекцией болеет 1681 республики. С начала пандемии в Калмыкии скончалось 637 человек.