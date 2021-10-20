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20.10.2021 14:14
Рубрика: Общество

В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

В Калмыкии введены обязательные прививки от COVID-19 для сотрудников силовых ведомств, торговли, ЖКХ, здравоохранения, транспорта, образования и других контактных групп. К 15 декабря вакцинацией от коронавирусной инфекции должны быть охвачены 80 процентов взрослого населения региона.

Фото: Семен Антонов/ТАСС
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Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Постановление об обязательной вакцинации также распространяется на людей старше 60 лет и студентов от 18 лет. Основанием для отвода могут стать только медицинские противопоказания.

Первый этап прививочной кампании должен завершиться к 15 ноября. Граждане, которые не ввели первый компонент вакцины отстраняются или переводятся на дистанционный формат работы.

По данным на 20 октября, в регионе зафиксирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Всего короновирусной инфекцией болеет 1681 республики. С начала пандемии в Калмыкии скончалось 637 человек.

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