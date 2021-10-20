КНДР рассказала об успешном запуске баллистической ракеты

Если говорить официальным языком Центрального телеграфного агентства Кореи и партийной газеты КНДР "Нодон Синмун", то 19 октября "Академия национальной обороны КНДР произвела испытательный запуск новой БРПЛ". Отмечается, что старт новой баллистической ракеты был произведен "с подлодки "Ёнун 8.24" (в переводе - "Герой 24 августа"), которая пять лет назад успешно произвела запуск первой БРПЛ". Подчеркнуто, что запуск был успешным, а в новой БРПЛ "внедрены многие продвинутые технологии управления и наведения, включая боковое маневрирование и планирующее скачущее маневрирование", о чем ученые ракетчики КНДР "с гордостью, верностью и честью" доложили в Центральный комитет Трудовой партии Кореи. Добавлено, что новая система существенно укрепит оборонную мощь военно-морских сил КНДР.

Обобщая сделанные вчера заявления Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, где содержится дополнительная информация, что старт был произведен 19 октября в 10:17 из акватории Восточного (Японского моря) недалеко от местечка Синпхо, где расположена одна из главных баз северокорейских подлодок. Южнокорейцы сразу заподозрили, что испытывалась именно БРПЛ, хотя некоторые эксперты не исключали запуск "обычной" баллистической ракеты (БЛ), включая неудачный полет какой-то БЛ большой дальности. Вместе с тем большинство специалистов полагали, что запуск был осуществлен либо с подводной лодки класса "Корэ" водоизмещением 2000 тонн, которую северяне называют "Ёнун 8.24", а испытывалась какая-то из БРПЛ семейства "Пуккыксон" (в переводе - "Полярная звезда"). Учитывая, что, согласно южнокорейским оценкам дальность полета была относительно небольшой - назывались цифры от 430 до 590 км при высоте полета до 60 км, было высказано предположение о запуске северянами нового уменьшенного варианта ракеты "Пуккыксон", которая является "подводным аналогом" наземных систем KN-23. Последние зарубежные эксперты считают северокорейской копией российский систем "Искандер". Отметим также, что японцы вообще заявили о запуске КНДР двух баллистических ракет.

В конце концов, основываясь в том числе на официальном заявлении СМИ КНДР, в Южной Корее теперь пришли к выводу, что вчера Северная Корея успешно испытала уменьшенную версию БРПЛ "Пуккыксон", которую запустили с подводной лодки "Корэ". Данная ракета была показана по ТВ Северной Кореи в видеоматериалах, посвященных открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений КНДР "Самооборона-2021", где было продемонстрировано значительное число новых видов оружия. КНДР же теперь стала восьмой в мире державой, которая способна запускать баллистические ракеты с подводных лодок, что стало большим успехом для северокорейского ВПК и оборонной отрасли.

Зарубежные эксперты же, комментируя всю ситуацию, отмечают, что данный запуск стал лишь частью активной гонки вооружений, который развернули между собой Юг и Север. Так, буквально месяц назад, 15 сентября, Южная Корея произвела собственный успешный запуск БРПЛ с подводной лодки, а теперь КНДР ответила на него.

Как уже говорилось, на днях впервые в истории Северная Корея провела в стране публичную выставку вооружений, а 19 октября в окрестностях Сеула стартовало аналогичное мероприятие Южной Кореи - оборонная выставка ADEX-2021. Северная Корея в последние недели неоднократно запускала ракеты, а в четверг, 21 октября, Южная Корея намерена впервые в истории попытаться полностью самостоятельно вывести на орбиту с собственной ракеты-носителя искусственный спутник. При этом обе Кореи постоянно подчеркивают, что их новые, более мощные виды оружия предназначены исключительно для самообороны и не направлены против кого-либо, но обещают, что продолжат наращивать военные мускулы.